La Fiorentina ha scelto Dodô e Dubois se ne va altrove

Che la Fiorentina ormai abbia scelto Dodô è fin troppo chiaro, lo ha confermato lo stesso Vincenzo Italiano un paio di giorni fa, parlandone come di un suo giocatore. Per questo tutte le alternative vagliate hanno preso altre vie, tra queste anche Leo Dubois che era in uscita dal Lione e che è andato al Galatasaray. Tre milioni il prezzo del francese classe ’94 che cambierà così casacca dopo quattro stagioni.