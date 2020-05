La Fiorentina ha scelto: è Belotti l’obiettivo numero uno per l’attacco

La Fiorentina avrebbe individuato in Andrea Belotti l’obiettivo numero per il mercato estivo. L’attaccante e capitano del Torino piace anche al Napoli e nelle ultime settimane sta trattando il rinnovo di contratto con il club granata, ma al momento le parti sarebbero lontane. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, sarebbe proprio il Gallo il nome per il reparto offensivo della Viola che verrà. Oltre a lui, la Fiorentina ripartirà da Vlahovic, che ha praticamente rinnovato il contratto. Da valutare la posizione di Patrick Cutrone, che non è scontato rimanga anche la prossima stagione nonostante l’obbligo di riscatto. La Fiorentina si muove per il futuro, il nome forte per l’anno che verrà è Andrea Belotti.