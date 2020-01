La Fiorentina ha scelto su chi puntare in difesa. Arriva il benestare di Commisso all’operazione

Alla fine potrebbe essere Juan Jesus della Roma, il giocatore che la Fiorentina potrebbe inserire a gennaio nella propria rosa. Di questo se ne occupa in maniera approfondita La Gazzetta dello Sport che scrive che il brasiliano ha già dato il via libera al trasferimento a Firenze. Gli uomini di Rocco Commisso hanno offerto alla società giallorossa tre milioni di euro per il suo cartellino, mentre la Roma ne vuole due in più. Ma tuttavia un accordo può essere trovato abbastanza facilmente grazie ai bonus.

Per quanto riguarda invece il contratto, il difensore accetterebbe una piccola riduzione di ingaggio rispetto a quanto guadagna attualmente in cambio dell’allungamento di un anno rispetto all’attuale accordo che ha con la Roma.

Sempre secondo La Gazzetta, Commisso ha dato il suo benestare a questa operazione, considerando Juan Jesus, come Cutrone, un elemento buono per il presente e anche per il futuro. Il brasiliano può essere utilizzato sia come centrale che sulla fascia sinistra. Un’opzione in più che piace molto a Iachini in vista di un finale di stagione nel quale la squadra viola potrebbe proporsi con un 4-3-3.