“La Fiorentina ha speso, ma male. Non sembra una società pronta alla programmazione”

L’ex pallanuotista e tifoso viola Gianni De Magistris ha parlato a Radio Bruno Toscana per commentare la situazione in casa viola, anche in vista del calciomercato: “Se vendo, devo saper comprare e la Fiorentina non sembra dare l’impressione di avere le carte giuste. Non si discute che la Viola abbia speso, ma evidentemente lo ha fatto male. Manca sempre l’ultimo passettino per fare il grande salto di qualità”.

E aggiunge: “Programmare significa mettere in conto tutte le possibili ipotesi e preparare delle alternative, sapendo anche che i migliori possono essere ceduti. La Fiorentina non è arrivata preparata a questa eventualità“.