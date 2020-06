La Fiorentina ha un grosso ed evidente problema: aspettando il centrocampista promesso ci pensa… Ribery!

A inizio anno ci si chiedeva chi avrebbe avuto il posto da regista nel centrocampo della Fiorentina. Con Badelj e Pulgar in rosa ci si poteva aspettare anche il doppio playmaker, ma il campo ha dimostrato che nessuno dei due è stato in grado di gestire da solo il gioco viola dal centro del campo. Per fortuna che c’è Franck Ribery. Anche nell’ultima partita contro il Brescia, gran parte del gioco della Fiorentina è passato per i suoi piedi, con l’attaccante francese che si abbassava oltre la trequarti per impostare l’azione. Aspettando Amrabat

insomma. Anche se quello di regista non è proprio il suo ruolo naturale, nelle ultime due gare con il suoè stato il migliore in campo dei gialloblù, gestendo il gioco della squadra di Juric in maniera magistrale. La Fiorentina per il momento si arrangia con quello che ha, ma il problema là in mezzo è evidente.