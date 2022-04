La Fiorentina ha un unico obiettivo (sul campo), ma la tifoseria si divide…sul nuovo stemma

A nove curve dal traguardo la Fiorentina è in piena lotta per un piazzamento europeo. Dopo le ultime stagioni deludenti, finalmente l’avvento di Italiano sulla panchina gigliata ha riportato la Viola a competere per le posizioni di classifica più ambite. Domenica al Franchi arriva l’Empoli, avversario senz’altro alla portata che però all’andata fece lo sgambetto a Biraghi e compagni. Tre punti persi quelli del Castellani che oggi farebbero davvero comodo alla classifica della Fiorentina.

Tuttavia il passato è ormai andato, e si deve pensare necessariamente al futuro, ovvero alla partita del lunch match del Franchi. Il passato, la storia e la tradizione però non vengono dimenticati da una parte della tifoseria, in merito ovviamente al tema che ha diviso Firenze negli ultimi giorni, al dibattito che ha creato una spaccatura all’interno della tifoseria viola: il nuovo stemma. Al di là del mero aspetto estetico, in queste ore sono spuntati alcuni striscioni che contestano l’eliminazione della dicitura ACF nel nuovo logo del club.

Vedremo come si evolverà la questione, ma ciò che si può constare è il fatto che, a poco meno di due mesi dalla fine della stagione calcistica, si siano create due fazioni opposte su un tema che prescinde l’aspetto calcistico del campo. Ognuno è libero di pensarla come crede, ci mancherebbe, ma sarebbe davvero un peccato se la tifoseria viola si disunisse proprio ora, nel momento clou della stagione. Adesso la Fiorentina ha un solo obiettivo, e ha senz’altro bisogno dell’appoggio completo della sua tifoseria. Il Franchi domenica tornerà al 100%, del nuovo stemma se ne potrà parlare dal 23 di maggio in poi, magari dopo aver riconquistato un piazzamento europeo.