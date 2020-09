“La Fiorentina ha vinto contro il Torino senza tre titolari. Iachini ha capito che serviva fare qualcosa di diverso”

Stefano Cecchi, giornalista de La Nazione, è intervenuto a Radio Bruno Toscana. Queste le sue parole: “Nella Fiorentina è scatta qualcosa di particolare, con Iachini che ha finalmente capito che serviva fare qualcosa di differente. Se avessi dovuto togliere qualcuno contro il Torino, sarebbe stato Ribery. Teniamo a mente che la Fiorentina ha vinto senza il francese, tra i peggiori in campo, Chiesa e Castrovilli, che si sono accesi solo nella ripresa, e Amrabat e Pezzella. Il marocchino è un moto continuo, non avrebbe senso limitarlo schierarlo davanti alla difesa. Mi piacerebbe vedere una Fiorentina con il 4-2-3-1 e Amrabat e Pulgar davanti alla difesa: in attacco bisogna dare fiducia a Vlahovic. Chiesa? Con il 3-5-2 di Iachini non ha ruolo, a tutta fascia è sprecato”.

