La Fiorentina, il Franchi e un ruolino di marcia da invertire

Le prime otto giornate di campionato hanno evidenziato, almeno fino ad ora, che il rendimento della Fiorentina è migliore in trasferta invece che tra le mura amiche. Tre partite giocate al Franchi, condite da una sola vittoria. Cinque, invece, le partite giocate fuori casa e tre i successi della squadra di Italiano.

In tal senso, vanno anche considerate le avversarie, dato che al Franchi la Fiorentina ha affrontato Torino, Inter e Napoli. Per questo motivo, la partita contro il Cagliari è l’occasione giusta per tornare al successo davanti ai propri tifosi, mettersi alle spalle la brutta trasferta di Venezia e pensare al prosieguo della stagione con ottimismo.