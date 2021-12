La Fiorentina in Coppa Italia va in DIRETTA TV in chiaro in prima serata

La partita tra la Fiorentina e il Benevento, valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia, verrà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro (gratuitamente) su Italia Uno.

Fischio d’inizio per il match fissato alle ore 21. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani che verrà coadiuvato da Roberto Cravero, nella veste di commentatore tecnico.

Per tutti coloro non avessero la possibilità di vedere il match o allo stadio o in TV, rammentiamo che Fiorentinanews.com seguirà l’appuntamento con la sua consueta e seguitissima, diretta testuale, con la descrizione delle azioni in tempo reale e i vostri commenti al match.