La Fiorentina inizia l’allenamento in anticipo. “Non lo far scappare”, Italiano si concentra sulla fase difensiva

MOENA – La Fiorentina di Vincenzo Italiano scende in campo al “Benatti” di Moena con alcuni minuti di anticipo rispetto all’orario “pattuito” (10:30), con i portieri viola che si sono presentati sul rettangolo di gioco addirittura alle 9:30.

Difesa contro…difesa. E’ questa l’esercitazione tattica proposta dal tecnico viola di prima mattina. In campo dunque tutti i difensori presenti nel ritiro in Val di Fassa; a turno, una “squadra” attacca la profondità sul breve e sul lungo, l’altra si difende.

“Non lo far scappare”. E’ questa la frase ripetuta come un disco da Vincenzo Italiano con il tecnico viola che con la voce, certo non si risparmia. Dopo aver spazzato l’area in qualche modo, i difensori viola sono chiamati, sempre a gran voce dal proprio allenatore, a salire subito a grandi velocità.

Un’esercizio atto a difendere per poter contrattaccare subito e lasciare gli eventuali avversari in fuorigioco. Attaccare benissimo, ma anche difendere bene. Come ha affermato lo stesso tecnico gigliato in occasione della propria presentazione.