La Primavera che verrà sarà decisamente diversa da quella vista nell’ultima stagione, un po’ per l’esigenza di ricambio ciclo ed anche per il cambio sulla panchina, per la quale un candidato alla sostituzione c’è già. Intanto secondo grossetosport.com, la Fiorentina ha messo nel mirino il centrocampista classe 2002 Alessandro Sersanti, in forza ai maremmani ma di proprietà del Siena, che potrebbe entrare a far parte proprio della Primavera gigliata nella prossima stagione.