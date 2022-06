La Fiorentina interessata a Caprari… ma il Verona dopo il riscatto lo blinda

Costi inferiori ma situazione riconducibile a quella di Torreira: riguarda Gianluca Caprari, attaccante esterno che al Verona ha fatto molto bene nell’ultima stagione, con 12 gol e 7 assist. I gialloblu l’avevano preso in prestito con obbligo di riscatto a 4,5 milioni dalla Sampdoria: cambiava la formula in sostanza ma a cambiare è stata anche la decisione finale del club scaligero, che ha fatto suo uno dei pezzi principali della rosa 2021/22. E lo ha fatto già lo scorso febbraio. La Gazzetta dello Sport rilancia anche un interesse della Fiorentina per lui ma il club di Setti è intenzionato a blindare il suo talento, fresco di esordio in Nazionale.