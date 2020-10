La Fiorentina, la Coppa Italia e le coincidenze positive: Il ritorno di Montiel

Esordio in Coppa Italia della Fiorentina nella stagione 2019/20. Chi fu il protagonista assoluto di quella gara, giocata contro il Monza? Cristóbal ‘Tofol’ Montiel Rodríguez. Il ragazzino spagnolo, dotato di grande talento, in quel match è entrato in campo con i viola sotto di un gol. Un paio di assist, di quelli suoi, cambiarono totalmente il volto della gara e soprattutto servirono per ribaltare il punteggio.

Tutti erano convinti che quello sarebbe stato solo il punto di inizio per una grande annata? Invece no, tutto il contrario. Di occasioni per farsi vedere in Italia non ne ha praticamente avute. A gennaio è stato ceduto al Vitoria Setubal in Portogallo (in prestito), però c’è stato il blocco di tutti i campionati prima che potesse tornare ad essere protagonista e a far vedere quello che il suo piedino fatato può fare in campo.

Contro il Padova è ancora Coppa Italia e il suo nome è nella lista dei convocati della Fiorentina. Coincidenze positive? Speriamo, perché un ragazzo come lui potrebbe essere una ricchezza per questa squadra che ha bisogno di estro, fantasia e piedi buoni.