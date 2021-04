La Fiorentina lascia l’amaro in bocca ai tifosi della Juventus: “Un punto in due partite contro i viola e vorremmo anche andare in Champions?”

Ogni anno, sistematicamente, i tifosi della Fiorentina vengono accusati da quelli della Juventus di essere dei provinciali. Questo perché per i viola quella contro i bianconeri sarebbe la partita dell’anno, mentre per loro solo una come tutte le altre. Probabile, ma ciò non toglie che quest’anno siano tanti i tifosi della Vecchia Signora che si rammaricano proprio per non aver vinto le sfide contro la Fiorentina.

Basta fare una ricerca su Twitter, infatti, per trovare numerose opinioni secondo cui i punti persi tra lo 0-3 dello Stadium e l’1-1 di Firenze starebbero pesando enormemente sulla corsa Champions della Juve. “Dieci punti persi contro Benevento e Fiorentina e ci lamentiamo?”, oppure “Atalanta, Milan e Napoli hanno passeggiato contro squadrette come la Fiorentina mentre noi ci abbiamo perso”.

Sono solo alcuni dei commenti che si trovano sui social, che come sappiamo permettono a tutti di esprimersi e quindi vanno maneggiati con cura. Allo stesso tempo, però, possono servirci per farci un’idea dell’opinione pubblica. E in questo caso sembra proprio che ai tifosi bianconeri la “squadretta” con la maglia viola abbia lasciato un bel po’ di amaro in bocca.