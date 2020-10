La Fiorentina legata ai capricci di Douglas Costa, ma almeno qualcosa si muove. I dirigenti viola affascinati dalla prova di Martinez Quarta

A pochi giorni dalla fine di questo mercato, la Fiorentina si è ritrovata nella sgradevole condizione di essere legata ai capricci di Douglas Costa. Per chi non l’avesse ancora capito, la Juventus vorrebbe prendere Federico Chiesa (con il benestare del giocatore), ma non può ancora farlo perché prima ha bisogno di cedere tutta una serie di giocatori, a cominciare proprio dal brasiliano che guadagna una tombola e ha rifiutato almeno un paio di sistemazioni che non gradiva.

E’ tutta una reazione a catena: la Juve non compra Chiesa, nelle casse viola non entrano soldi che potrebbero servire per fare un grande colpo a centrocampo o in attacco. Nel frattempo Callejon aspetta ma quella è tutta un’altra storia, anche perché il calciatore è svincolato, arriverebbe a parametro zero ed eventualmente potrebbe essere preso anche dopo la scadenza del 5 ottobre.

Fiorentina vincolata, ma fortunatamente non in tutto e per tutto. Qualcosa si è mosso nelle ultime ore, specialmente per quel che riguarda Lucas Martinez Quarta. Tra l’altro sia Barone che Pradè questa notte lo hanno voluto vedere in azione durante la partita di Copa Libertadores che si è giocata tra River Plate e San Paolo. I due sono rimasti affascinati dalla sua prestazione. Oltretutto Martinez Quarta è stato anche decisivo per la vittoria dei suoi perché ha salvato un gol che sembrava sicuro nei minuti finali della gara.