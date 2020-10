Martinez Quarta si traveste da eroe sotto gli occhi di Barone

Sotto gli occhi del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, che si è visto la partita in televisione, il River Plate ha battuto il San Paolo 2-1 in una partita valida per la Copa Libertadores (la Champions League del Sud America). Osservato speciale il difensore del River Lucas Martinez Quarta che ha compiuto un intervento decisivo all’84’. Il portiere Armani aveva respinto un tiro ravvicinato direttamente sui piedi di un avversario che è stato murato da Martinez a pochi passi dalla porta (deviazione in angolo).

Per la cronaca, per gli argentini ha realizzato una doppietta Alvarez, mentre il gol del momentaneo 1-1 dei brasiliani è stato siglato da Barbosa.