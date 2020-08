La Fiorentina, l’epilogo e quella voglia di portare a casa l’ultimo successo…

Ventotto tiri, con otto parate di Thiam e tre gol, con un attacco che a fine partita vedeva tutti insieme Chiesa, Sottil, Kouame e Cutrone. Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, di certo non si può dire che la Fiorentina non abbia voluto chiudere la sua stagione con una vittoria, con un buon segnale per la prossima stagione che ripartirà a breve. La Spal è stata sottomessa anche dai viola in un secondo tempo in cui è proprio franata, come ha fatto dalla ripresa del campionato. Dodici partite, dieci sconfitte, due soli punti, ultimo posto in classifica, si volterà pagina a Ferrara, non c’è altro da fare.

0 0 vote Article Rating