La Fiorentina lo blinda, ma il Milan non molla: ecco l’offerta dei rossoneri per convincere Dragowski

Negli scorsi giorni era emerso un interesse del Milan per Dragowski come sostituto di Donnarumma. Sebbene la Fiorentina abbia più di un motivo per non cedere il portiere, i rossoneri non mollano. Secondo tuttomercatoweb, infatti, il Milan è pronto a offrire una cifra che va dai 15 ai 20 milioni, con uno stipendio di 1,8 milioni per il ragazzo. I contatti starebbero addirittura andando avanti da novembre, e i rossoneri avrebbero l’intenzione di far firmare a Dragowski un contratto di ben cinque anni. Senz’altro un segno di stima e di fiducia, vedremo se sarà abbastanza per convincere il polacco, sempre a fronte di una forte volontà di trattenerlo da parte della Fiorentina.