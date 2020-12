La Fiorentina mantiene l’ottavo posto tra le rose più costose di Serie A, ma la svalutazione potrebbe essere pesante: ecco quanto vale la squadra

Il noto portale web Transfermarkt, a qualche giorno dall’apertura del calciomercato invernale ha aggiornato il valore delle rose di Serie A in base ai rendimenti in questa prima parte di stagione. La Fiorentina si conferma all’ottavo posto dietro (in ordine) a Juventus, Inter, Napoli, Milan, Atalanta, Lazio e Roma. La squadra viola però ha subito la seconda svalutazione più alta, perdendo quasi 29 milioni (peggio solo l’Inter con un -41 mln). La rosa della Fiorentina, secondo Transfermarkt, vale ad oggi 221,4 milioni di euro.

I valori non ricalcano a pieno il valore dei cartellini dei giocatori ma sono calcolati secondo vari parametri dal sito.