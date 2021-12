La Fiorentina mette gli occhi in casa Cagliari. In vista una doppia operazione per l’estate?

Non solo calciomercato invernale (LEGGI QUI): La Nazione si occupa anche delle possibili strategie per l’estate della Fiorentina. Il quotidiano si sofferma nuovamente su Joao Pedro, già accostato alla Viola e che potrebbe lasciare il Cagliari a fine stagione. L’attaccante sta cercando di ottenere la cittadinanza italiana e potrebbe essere convocato dal ct Mancini per lo spareggio per i Mondiali.

Per la Fiorentina sembra esserci una corsia preferenziale anche per Alessio Cragno. Il portiere può rappresentare per i viola una ghiotta occasione di mercato, magari in prospettiva, quando si capirà se Dragowski è pronto a rinnovare il contratto oppure sarà al centro di un altro tipo di discorso da ricollegarsi agli affari in uscita.