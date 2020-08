La Fiorentina mette gli occhi su Marc Roca. La valutazione del centrocampista spagnolo…

La Repubblica si concentra sul mercato viola in particolar modo sugli obiettivi in mediana. Un profilo che piace è anche quello di Marc Roca ( classe ‘ 96), in forza all’Espanyol, retrocesso in Segunda División. Un centrocampista molto interessante sul quale però hanno già messo gli occhi altre società italiane, in primis l’Atalanta. La valutazione è intorno ai 20 milioni, che potrebbero scendere a 15. Anche qui la Fiorentina resta alla finestra in attesa di capire se ci possano essere margini di manovra. Samuele Ricci è invece un discorso a parte. Sarebbe un investimento per il futuro vista l’età(compirà 19 anni il 21 agosto). Prima del lockdown i contatti con l’Empoli erano avviati, ora stanno riprendendo. Su di lui ci sono molti club in pressing (Milan, Napoli e Borussia Dortmund). Adesso comunque la Fiorentina è pronta ad accelerare per regalare il prima possibile a Iachini i rinforzi richiesti. E il regista oggi è sicuramente una priorità.

