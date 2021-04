La Fiorentina mette gli occhi su un giovane compagno di Boateng al Monza e centrocampista dell’U21 azzurra

Secondo quanto riportato dal giornalista e esperto di mercato Nicolò Schira su Twitter, la Fiorentina sarebbe molto interessata al giovane centrocampista classe 1999 del Sassuolo Davide Frattesi. Attualmente in prestito al Monza in Serie B ha collezionato con la maglia del club lombardo 6 gol e un assist in 33 presenze. Frattesi è titolare nella Nazionale U21 italiana