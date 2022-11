La Fiorentina mette gli occhi su un giovane difensore brasiliano, ma per questa stagione…

Secondo quanto riportato da goal.com, la Fiorentina sarebbe interessata al difensore centrale brasiliano 19enne Lucas Beraldo del San Paolo. Ancora non è stata avanzata alcuna proposta da parte della società viola, che però starebbe studiando la formula giusta per provarci dopo la fine della Coppa del Mondo in Qatar.

Il difensore mancino è visto dalla Fiorentina come un nome interessante per il calcio italiano, soprattutto per quello che ha mostrato nelle giovanili. Beraldo ha un contratto fino al 30 giugno 2026 con la società brasiliana. Da considerare però che, attualmente, il club viola ha i due slot extracomunitari pieni dopo gli acquisti di Jovic e Dodo in estate. Nel caso si dovesse formulare un accordo, il suo arrivo in maglia viola sarebbe rimandato alla prossima stagione.

Negli scorsi giorni, era stato reso noto anche l’interesse per lui da parte dell’Udinese.