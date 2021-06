La Fiorentina mette gli occhi su un giovane esterno argentino. Gattuso oggi lo ha osservato di persona in Spagna

In questi giorni il nuovo allenatore della Fiorentina Gennaro Gattuso si trova a Marbella in Spagna. Proprio nella città spagnola oggi si giocava l’amichevole tra Argentina U23 e la rispettiva compagine danese. L’allenatore viola ha avuto modo di seguire da vicino soprattutto Pedro De La Vega, esterno sinistro classe 2001 del Lanus. Le presenze con la nazionale maggiori per lui sono già 67 con 10 gol messi a segno. Un nome nuovo da seguire per il calciomercato della Fiorentina. A riportarlo è Sky Sport.