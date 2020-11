La Fiorentina mette in discussione gli attaccanti: Si prepara un nuovo ingresso in squadra. I viola tornano attivi anche in Brasile

Manca un mese e mezzo alla riapertura del mercato. Per quanto riguarda la Fiorentina, su La Nazione leggiamo che il DG Barone e il DS Pradè hanno già iniziato a muoversi.

Discorso aperto soprattutto in attacco e la sensazione è che il club voglia mettere in discussione Vlahovic, Cutrone e Kouame e mettere dentro un innesto che possa garantire una bella dote di gol. L’ex genoano è il giocatore che ha più chance di restare, mentre diverso è il discorso per gli altri due.

In entrata, la pista Piatek è quella più facile da percorrere anche perché l’Hertha Berlino ora potrebbe convincersi ad accettare la proposta che invece era stata scartata in estate: prestito con obbligo di riscatto per un totale di 18 milioni. Molto più difficile ritornare su Milik.

Al netto di quanto potrà accadere con Pedro, la Fiorentina è di nuovo attiva sul mercato sudamericano e in particolare su quello brasiliano. Da lì stanno arrivando anche molte segnalazioni di talenti che potrebbero essere interessanti in ottica viola.