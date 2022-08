La Fiorentina mette in vetrina Jovic. Italiano lo vuole pronto quando conterà davvero. Una stagione fondamentale per il serbo

La Fiorentina mette Luka Jovic in vetrina. Ovviamente non stiamo parlando di mercato, ma del fatto che questo pomeriggio dovrebbe essere proprio il serbo, arrivato dal Real Madrid, ad essere il centravanti titolare della squadra e contemporaneamente la principale attrazione nel match contro il Qatar.

Alle 18 di oggi, occhi puntati su di lui dunque, c’è voglia di vederlo brillare, c’è voglia di vedere le sue giocate e anche valutare le sue condizioni atletiche, visto che ha finito in calando il primo ritiro fatto dalla squadra a Moena.

Italiano non vuole mettergli fretta ed è pronto ad aspettarlo per averlo al top quando conterà davvero, ovvero all’esordio in campionato e nei giorni del preliminare di Conference. Nel frattempo il serbo dovrà riorganizzare le proprie idee perché questa per lui è una stagione importante, alla quale arriva da due anni vissuti da comprimario e con pochi guizzi.