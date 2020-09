La Fiorentina non aveva affondato il colpo e la Roma strappa per una cifra monstre il difensore rivelazione della scorsa Serie A

L’edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea quelle che sono le cifre dell’affare che porterà Kumbulla alla Roma. Il club giallorosso – si legge – ha voluto inserire Cetin, già ceduto in prestito al Verona, per lasciarlo definitivo e abbassare il cash. Il difensore centrale, cercato anche dalla Fiorentina nei mesi scorsi, sarà giallorosso per 31 milioni complessivi: 23 tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, oltre a Cetin, il cui cartellino diventa di proprietà del Verona per 7 milioni più uno di bonus.

0 0 vote Article Rating