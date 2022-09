La Fiorentina non è una squadra per giovani e gli Under 21 non vedono campo

La Fiorentina non è una squadra per giovani. Secondo i dati riportati da La Gazzetta dello Sport, quella viola è l’unica squadra di Serie A a non aver ancora utilizzato calciatori nati dal gennaio 2001 in avanti. Qualche giovanissimo è stato portato in panchina ma ancora non è riuscito a vedere il campo.

E’ il Verona invece la formazione che ha schierato più Under 21 in questa stagione: nove giocatori impiegati nelle prime sette giornate dal tecnico gialloblu, Cioffi. Alle spalle dell’Hellas troviamo un terzetto composto da Atalanta, Empoli e Lecce con cinque giocatori.