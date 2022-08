La Fiorentina non molla Bajrami. Ma la matematica non è un’opinione e la dirigenza viola fa i conti. La situazione

Il mercato viola non si ferma a Barak. La dirigenza gigliata sta studiando un’altra operazione ed un profilo di prospettiva come Nedim Bajrami piace e non poco a Vincenzo Italiano. Classe ’99, tecnico e versatile, Bajrami gioca da trequartista, seconda punta o ala sinistra ma l’idea viola è quella di plasmarlo come una mezzala d’attacco. La Fiorentina però deve fare attentamente i calcoli per la compilazione della Lista Serie A, ed al momento la questione è intricata.

Due posti saranno occupati in virtù dell’imminente arrivo di Barak e da Igor, finora rimasto fuori per infortunio. I due giocatori rientrano tra i così detti calciatori ‘liberi’. Già fuori dalla lista il russo Kokorin, servono due caselle per inserire il brasiliano ed il ceco. Ecco che Zurkowski, che piace all’Empoli ma non solo (anche il Torino sul giocatore), è tornato con forza tra i maggiori candidati a salutare Firenze. Il polacco tornerebbe molto volentieri agli Azzurri ed al momento la Fiorentina non sembra intenzionata a fare muro. Anche le posizioni di Benassi e Kouame sono in bilico. Il primo potrebbe infine rimanere causa mancanza di reali offerte e concreti interessamenti ma essere comunque escluso dalla lista per poi partire in inverno. L’ivoriano piace invece in Italia, Inghilterra e Germania, e potrebbe essere nuovamente ceduto a titolo temporaneo.

Ben più difficile che possa uscire Duncan, giocatore che si trova benissimo a Firenze ed ha avuto molto spazio con Italiano. E oltre a Bajrami? C’è sempre il capitolo difensore a tenere banco ma sarà necessario trovare il giusto incastro per Nastasic, che percepisce uno stipendio molto alto e non appare intenzionato a lasciare Firenze. Tempo di calcoli e valutazioni finali in casa Fiorentina, Giovedì primo Settembre il calciomercato terminerà. Al di là delle scelte tecniche, c’è un regolamento chiaro da rispettare per la costruzione della rosa viola e saranno necessarie scelte attente ed oculate.