La Fiorentina non molla Belotti, ma il Torino potrebbe alzare il prezzo del suo cartellino. Nainggolan resta un’ipotesi percorribile

La Nazione di oggi fa il quadro intorno ad alcuni obiettivi di mercato della Fiorentina, e tra i primi c’è l’attaccante del Torino Andrea Belotti. I granata stanno trattando il rinnovo con il giocatore, ma secondo il quotidiano questa può essere una mossa per ottenere maggiore forza in fase di trattativa per poi indirizzare la cessione. Infatti con un contratto più ricco già firmato con il Torino, Belotti potrà chiedere di più per accettare un trasferimento. Il club granata andrebbe così ad incassare dalla suo trasferimento una cifra intorno ai 70 milioni. Per un altro pezzo pregiato come Radja Nainggolan è ancora tutto da decidere. Il centrocampista, che a fine stagione tornerà all’Inter dal prestito al Cagliari, potrebbe restare in nerazzurro o addirittura fare ritorno alla Roma. Queste ipotesi sarebbero però premature, dato che l’inizio del mercato a settembre, e potrebbero solo servire a mettere pressione alla Fiorentina, la quale si sarebbe detta disponibile a valutare un arrivo del giocatore in prestito con obbligo di riscatto.

0 0 vote Article Rating