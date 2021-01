La Fiorentina non molla Caicedo: All in per convincere la Lazio

La Fiorentina non vede l’ora di regalare una punta a Cesare Prandelli dopo aver salutato Patrick Cutrone, tornato al Wolverhamphton dopo soltanto una stagione. Il pallino del presidente viola, Rocco Commisso, è Felipe Caicedo della Lazio, ma è una vera corsa a ostacoli per il trentaduenne ecuadoriano, jolly prezioso di Inzaghi in scadenza nel 2022. La Viola, come si legge su La Gazzetta dello Sport, lavora sottotraccia per convincere Lotito a cedere.

Nuova vecchia avventura per Cutrone, che avrà la chance di rilanciarsi al Wolverhampton in Premier. Ieri l’annuncio della risoluzione anticipata del prestito dell’attaccante poco dopo quella del cambio di procura e l’approdo nell’agenzia di Federico Pastorello. I Wolves hanno bisogno di Cutrone per sostituire l’infortunato Raul Jimenez, magari già stasera da titolare in FA Cup contro il Crystal Palace.