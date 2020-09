La Fiorentina non molla De Paul ma spunta una concorrente (italiana) a sorpresa

In lizza resta anche Rodrigo De Paul. E’ ovvio che la Fiorentina continua a fari spenti a seguire le mosse non solo dell’Udinese, ma soprattutto del giocatore. Di rimbalzo si è sempre saputo che l’argentino gradiva restare in Italia, anche se si pensava che l’Udinese potesse vacillare davanti a offerte importanti che potessero arrivare dall’estero. E’ così è stato. Lo scrive La Nazione.

Prima il Leeds, la squadra del connazionale Bielsa, si era fatta viva, senza però trovare grande entusiasmo, pare, da parte dell’entourage del talentuoso 10. Stavolta è stato lo Zenit San Pietroburgo a bussare a rubli e la risposta è stata tiepida. Insomma, De Paul vuole l’Italia, mentre l’Udinese vuole i soldi. Esigenze da far coincidere. Come detto la Fiorentina resta vigile, mentre si potrebbe palesare una pretendente a sorpresa. Già, perché il Napoli potrebbe inserirsi: Gattuso è un estimatore e magari un tentativo alla fine anche gli azzurri potrebbero farlo.