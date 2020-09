La Fiorentina non molla Deulofeu: la situazione

La Fiorentina e Gerard Deulofeu, una pista che potrebbe riaccendersi nelle prossime settimane. Già nei giorni scorsi vi avevamo raccontato dell’interesse, seppur timido, della Viola per il fantasista del Watford.

Secondo quanto riportato da Sky Sports News, la Fiorentina non avrebbe mollato la pista che porta all’ex giocatore del Barcellona. Fino ad oggi, la campagna acquisti degli Hornets è stata caratterizzata da tante cessioni pesanti, tra cui quella di Doucoure e Estupinan. Ma anche Deeney e Hughes potrebbero presto lasciare il Watford, che – ricordiamolo – è gestito dalla famiglia Pozzo, a capo anche dell’Udinese.

Il club inglese ha prelevato Deulofeu in prestito nel gennaio del 2018, per poi riscattarlo dal Barça nel giugno dello stesso anno per 13 milioni di euro.