La Fiorentina non molla Djuric: c’è il nodo sul contratto

Arrivano aggiornamenti sul futuro di Milan Djuric, accostato di recente anche alla Fiorentina (LEGGI QUI). In scadenza di contratto con la Salernitana tra poche settimane, l’attaccante dovrà dare una risposta al club campano sulla proposta di rinnovo.

Noto l’interesse del Besiktas per il giocatore, Djuric vuole un triennale e da Pesaro attende novità da Salerno da dove, per adesso, la proposta è di un biennale. Nodo durata anche con la società di Rocco Commisso, che come riportato da TMW avrebbe fatto un’offerta da 800mila euro a stagione.