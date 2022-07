La Fiorentina non molla Milenkovic: Barone pronto a presentare una super offerta per il rinnovo

Mentre l’Inter continua ad avere dei dubbi su Nikola Milenkovic (LEGGI QUI), la Fiorentina non ha ancora perso del tutto la speranza di convincerlo a firmare il rinnovo del contratto. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, Joe Barone starebbe parlando con Fali Ramadani e gli avrebbe proposto un prolungamento della durata di almeno tre anni a due milioni netti più bonus.

La permanenza di Milenkovic in riva all’Arno dipende però dal mercato dei difensori centrali, infiammatosi negli ultimi giorni con la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea. A cui presto potrebbero aggiungersi quelle di Milan Skriniar e Matthjis de Ligt: e in tal senso, il serbo potrebbe rappresentare il sostituto perfetto per le big italiane.