La Fiorentina non molla Odriozola, ma deciderà Ancelotti

Alvaro Odriozola è arrivato a Firenze con la formula del prestito secco, ma la Fiorentina vuole comunque far di tutto per tenerlo almeno un’altra stagione. Ogni decisione sul suo futuro passerà non solo dalla volontà del giocatore, che ha già manifestato in diverse occasioni l’amore per la città e il club, ma soprattutto dalla volontà del Real Madrid.

In tal senso, sarà importante capire chi sarà l’allenatore dei Blancos nella prossima stagione. Dopo la debacle contro il Barcellona nel Clasico, la posizione del tecnico italiano è tornata traballante. Ma se alla fine dovesse restare lui, è plausibile che possa arrivare l’ok alla permanenza di Odriozola in riva all’Arno. A quel punto, però, le due società dovranno discutere sulla modalità del trasferimento. Due le possibilità: un nuovo prestito, inserendo magari un diritto di riscatto, o l’acquisto del cartellino per una cifra attorno ai venti milioni di euro.