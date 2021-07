La Fiorentina non molla Stryger Larsen: i dettagli

C’è anche la Fiorentina su Jens Stryger Larsen. L’esterno dell’Udinese è nel mirino del Galatasaray, che sarebbe vicino a trovare l’accordo con il club friulano. Il giocatore danese, però, avrebbe messo in cima alla lista delle priorità la permanenza nel campionato italiano.

E in Serie A, secondo quanto scrive Tutto Udinese, ci sarebbe l’interesse proprio del club di Rocco Commisso. La richiesta dei friulani è pari a sei milioni di euro, una cifra che per il momento la Fiorentina non sarebbe intenzionata a spendere perché ritenuta troppo alta.