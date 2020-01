“La Fiorentina non può essere inferiore a una società come l’Atalanta. Cutrone? Non risolverebbe i problemi, Mariano Diaz sarebbe meglio”

Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Il 2020 deve essere l’anno della chiarezza, e secondo me anche della svolta. Soprattutto dopo tanti anni senza Europa, che considero anni di fallimento. Non credo nel concetto di transizione, se non lotti fino alla fine come accaduto nelle ultime due stagioni sono soltanto dolori. Poi vedi squadre con minor bacino d’utenza, come l’Atalanta, che ottengono risultati estremamente migliori e si accaparrano giocatori che dovremmo prendere noi. Attaccanti? Vlahovic mi sembra più strutturato di Cutrone, giocatore bravo ma che di certo non ti cambia la stagione. Mariano Diaz? E’ in uscita dal Real Madrid, che cerca un prestito; non è un attaccante, ma sicuramente è un’occasione. Devi essere più lesto ad andare sui giocatori che ti possono garantire un recupero dell’esborso economico, seppur ingente”.