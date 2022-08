La Fiorentina non ritroverà Torreira da avversario in campionato: l’Arsenal ha accettato l’offerta di un club turco

Alla fine sarà in Turchia il futuro di Lucas Torreira. Secondo quanto scrive su Twitter l’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Arsenal ha ricevuto dal Galatasaray un’offerta per l’ex Fiorentina. Si tratterebbe di un’operazione a titolo definitivo, in attesa che il giocatore si accordi sulle cifre dell’ingaggio.

L’Arsenal è disposto ad accettare e vendere subito Torreira, che non rientra nel progetto. Sfuma dunque definitivamente la possibilità di un ritorno dell’uruguayano alla Fiorentina, per la verità già da tempo molto complicata per non dire impossibile. La buona notizia per la squadra di Italiano è però che Torreira non farà le fortune di qualche squadra concorrente in Serie A.

Arsenal have received Galatasaray proposal for Lucas Torreira. It would be a permanent deal, waiting for the player to agree on personal terms. 🚨🇹🇷🇺🇾 #AFC

Arsenal are prepared to accept and sell Torreira immediately. pic.twitter.com/QDK2oiUdvG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2022