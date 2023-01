La Fiorentina non va oltre il pareggio contro il Monza. La Juventus sbanca Cremona nel recupero. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Risultato deludente per la Fiorentina, che al Franchi non va oltre l’1-1 contro il Monza. Gran gol di Cabral, poi un calo progressivo della squadra di Italiano che nella ripresa incassa il pareggio di Carlos Augusto e non riesce più a reagire. Contemporaneamente non ha certo brillato neanche la Juventus, che però alla fine è riuscita a strappare i tre punti sul campo della Cremonese: decisivo il gol di Milik al 91′.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 41, Milan 36, Juventus 34, Lazio 30, Inter 30, Roma 30, Atalanta 28, Udinese 24, Torino 22, Fiorentina 20, Bologna 19, Lecce 18, Salernitana 17, Empoli 17, Monza 17, Sassuolo 16, Spezia 14, Sampdoria 9, Cremonese 7, Verona 6.