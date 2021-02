La Fiorentina omaggia Prandelli: “100 vittorie in viola. Complimenti mister”

I tre punti conquistati dalla Fiorentina ieri nella netta vittoria contro lo Spezia di Vincenzo Italiano non è l’unico motivo per festeggiare in casa viola. Ieri sera infatti l’allenatore della squadra viola Cesare Prandelli ha raggiunto un prezioso traguardo: con quella di ieri sera ha raggiunto le 100 vittorie in Serie A sulla panchina viola.

Il tecnico di Orzinuovi, che come sappiamo è stato ininterrottamente sulla panchina della Fiorentina dal 2005 al 2010, ha raggiunto questo particolare traguardo in 206 partite: in questa stagione ha raccolto però solo 4 vittorie a fronte delle 7 sconfitte e dei 5 pareggi.

Quest’oggi la Fiorentina ha voluto rendere omaggio a Prandelli con un post sui propri canali social. Ecco il post pubblicato dai viola su Instagram: