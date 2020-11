La Fiorentina parte per Milano

Dopo l’allenamento rifinitura di questa mattina all’interno del centro sportivo Davide Astori, e dopo la conferenza stampa di Cesare Prandelli, la Fiorentina come di consueto ha programmato di trasferirsi a Milano entro la serata. Il trasferimento della squadra e di tutto lo staff avviene come spesso accade in treno, con la squadra in partenza dalla stazione di Santa Maria Novella.

Pochi minuti fa la società viola ha pubblicato, tramite i propri canali social, alcune immagini della partenza della squadra. In prima fila c’è Frank Ribery, confermato a tutti gli effetti anche dalla sua presenza nella lista dei convocati dopo l’acciacco di domenica scorsa contro il Benevento, e pronto a farsi perdonare dopo le ultime prestazioni sotto tono. Ecco le foto pubblicate dalla società viola: