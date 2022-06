“La Fiorentina partirà per Moena con i giocatori che ha oggi. Il rinnovo di Italiano è doveroso”

L’intermediario di mercato Costantino Nicoletti ha parlato a Lady Radio, commentando il calciomercato della Fiorentina: “Secondo me, la Fiorentina partirà per Moena con i giocatori che ha a disposizione in questo momento, più qualche giovane aggregato”.

Sull’allenatore Vincenzo Italiano: “Deve ancora crescere e dimostrare, ma ha fatto benissimo finora. Un rinnovo del contratto, con l’adeguamento, era francamente doveroso. Vorrei sapere se ci sono clausole…”.

Sull’obiettivo viola Grillitsch: “Sinceramente non lo conosco, ma so dei suoi problemi fisici. La realtà è che in questo momento la Fiorentina naviga a vista, funziona così. Ci saranno, poi, i playoff in Conference League…”