La Fiorentina passeggia sull’Inter: esordio con il botto per Sabatino

Pochi minuti fa si è conclusa la prima partita della Serie A Femminile 2020/2021 della Fiorentina Femminile. Le ragazze di mister Cincotta, autrici di una prestazione sontuosa, hanno letteralmente strapazzato l’Inter: il risultato finale al Franchi è di 4-0 a per le padrone di casa.

Ci mette un po’ la Fiorentina a sbloccare il risultato. La prima rete arriva 37′ con la firma del neo acquisto Sabatino: la nuova attaccante delle gigliate si fa trovare pronta su un cross dalla destra di Thogersen. Al 43′ arriva il raddoppio ancora con Sabatino: il numero 9 viola conquista e realizza un calcio di rigore, portando la sua squadra all’intervallo sul doppio vantaggio. Nella ripresa Fiorentina continua a dominare in lungo e in largo e nel giro di 2 minuti chiude definitivamente il match: prima Mascarello al 60′ e poi Bonetti al 61′ mettono in sicurezza il risultato e regalano i 3 punti alla Fiorentina. Risultato meritato per le ragazze viola che tengono il pallino del gioco per gran parte dei novanta minuti e rischiano poche volte di subire gol. Determinanti le prestazioni delle neo arrivate Neto e Middag che per gran parte della gara si sono dimostrate una spanna sopra a tutte, danno dimostrazione delle prodezze e delle giocate di cui sono capaci. Buona la prima.

La Fiorentina resta quindi in scia della Juventus campione d’Italia che questo pomeriggio aha battuto per 2-0 il Verona in trasferta, in attesa ovviamente della sfida di domani tra il Milan e la Fiorentina.