La Fiorentina pende dalle labbra del Governo

Alcune società stanno scaldando i motori e scalpitano per poter riprendere l’attività. Altre invece sono in attesa di sviluppi e si mantengono più caute. Tra quest’ultime troviamo anche la Fiorentina che aspetta che il Governo vari un calendario della ripresa delle attività, comprese quelle riguardanti il mondo sportivo. Allora, e solo allora, si attiverà per convocare i propri tesserati e per richiamare in Italia il suo campione, Franck Ribery, che si trova in Germania in questo momento.