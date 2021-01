La Fiorentina pensa a un attaccante belga per la prossima estate

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la Fiorentina sarebbe interessata a Christian Benteke, attaccante del Crystal Palace. La punta belga andrà in scadenza di contratto in estate con il club londinese e alla fine di questa finestra di mercato sarebbe già libero di firmare con un’altra squadra in vista della prossima stagione. Sul giocatore ci sarebbero anche Parma e Club Bruges.

