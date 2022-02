La Fiorentina pensa già al dopo Dragowski: avviati i contatti con un portiere del Napoli

Nelle ultime due partite è tornato titolare facendo bene, ma il futuro di Dragowski resta poco chiaro. Dopo le dichiarazioni del suo procuratore, e con la promozione a titolare di Terracciano, il portiere della Fiorentina sembra destinato a un futuro lontano dall’Arno.

La società viola, in tal caso, dovrebbe tutelarsi acquistando un nuovo numero uno in vista della prossima stagione. Nei giorni scorsi erano emersi i nomi di Silvestri e Provedel, ma quest’oggi napolimagazine rilancia la candidatura di Alex Meret.

La Fiorentina avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del portiere attualmente in forza al Napoli, manifestando l’interesse di portarlo in viola. Il contratto di Meret scadrà il 30 giugno 2023, e peraltro il titolare designato di Spalletti continua a essere Ospina. Il Napoli non considera Meret sul mercato, ma lui desidera trovare spazio e questo potrebbe portarlo a premere per una cessione, rifiutando il rinnovo.