La Fiorentina pensa già all’estate: Il nome nuovo per la porta viola

La Fiorentina è attiva sul mercato per rinforzare la squadra di Vincenzo Italiano nella sessione invernale. Dopo l’acquisto di Jonathan Ikoné, il club viola è al lavoro per regalare come minimo anche un vice di Dusan Vlahovic al tecnico viola.

Non finisce qua, perché il club di Rocco Commisso è al lavoro anche per il mercato estivo. L’ultima indiscrezione arriva dalle pagine de Il Secolo XIX: la Fiorentina, infatti sarebbe interessato a Ivan Provedel. L’estremo difensore classe ’94, in scadenza di contratto con lo Spezia a fine stagione, è tra i profili valutati dalla società viola come futuro dodicesimo: dalla sua parte c’è anche il rapporto con lo stesso Italiano, che l’ha già allenato in Liguria nella passata stagione.

Da parte nostra possiamo aggiungere che la Fiorentina è soddisfatta di Pietro Terracciano, ritenuto tra i portieri di riserva più affidabili del campionato italiano.