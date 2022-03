La Fiorentina perde clamorosamente la semifinale di andata contro la Juventus con un autogol di Venuti all’ultimo minuto

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccate il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-Juventus 0-1 (aut. Venuti)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola (45′ Venuti), Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli (83′ Duncan); Ikone (83′ Gonzalez), Piatek (64′ Cabral), Saponara (64′ Sottil).

90’+2 Finisce qui la partita. La Fiorentina dopo aver giocato una grande gara senza aver trovato il gol perde al 92′ a causa di un autogol di Venuti. La gara di ritorno a Torino resta comunque tutta da giocare.

90’+2 Incredibile! Juventus in vantaggio sull’autogol di Venuti. Cross di Cuadrado, svirgolata di Milenkovic e pallone e carambola sul terzino viola per poi finire in porta. 1-0 per la Juventus.

90′ Saranno due i minuti di recupero.

89′ Ammonito Torreira per una trattenuta su Arthur.

89′ Duncan serve in area Sottil, che controlla e poi prova il tiro con il sinistro senza inquadrare la porta.

86′ Tentativo di Sottil che va a calciare rientrando da sinistra, pallone che finisce ampiamente fuori bersaglio.

83′ Doppio cambio nella Fiorentina: escono Castrovilli e Ikone, vanno in campo Duncan e Gonzalez.

80′ Gioco che sta perdendo piano piano fluidità, entrambe le squadre stanno mancando di precisione sulle giocate.

77′ Perde un pallone velenoso Castrovilli, con Vlahovic che va poi a servire Cuadrado: l’ex viola colpisce soltanto l’esterno della rete.

76′ Ritmi calati in questa fase di gara, con entrambe le squadre che cercano di palleggiare di più prima di arrivare in porta.

73′ Stacco di testa di Danilo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone sfila sul fondo alla destra di Terracciano.

72′ Cartellino giallo anche per Milenkovic dopo un contrasto su Morata.

71′ Il primo ammonito della gara è Bonaventura per un fallo su Cuadrado.

70′ Sugli sviluppi di un calcio d’angolo il pallone arriva sui piedi di Torreira che prova il tiro da fuori, c’è il muro della difesa bianconera.

67′ Bella copertura di Igor su Vlahovic andando a intervenire su un passaggio di Danilo.

64′ Doppio cambio nella Fiorentina: escono Saponara e Piatek, vanno in campo Sottil e Cabral.

63′ Tiro-cross di Venuti, il suo tentativo finisce largo a sinistra.

62′ Saponara si dà un gran da fare sulla sinistra per trovare un pertugio nell’area juventina, serve poi Bonaventura ma la sua conclusione è ribattuta dalla difesa bianconera.

59′ Cambio nella Juventus: esce Kean, va in campo Morata.

58′ Ci prova Biraghi su calcio di punizione, c’è ancora la parata di Perin a dire no all’ennesimo tentativo dei viola.

57′ Il primo ammonito della partita è Pellegrini per un fallo su Castrovilli.

55′ Occasione per la Juventus, con De Sciglio che lancia per Vlahovic, il quale scappa alla marcatura di Igor e prova lo scavetto, interviene Terracciano per sventare il pericolo!

54′ Biraghi crossa per Castrovilli in area che va di testa, pallone che finisce tra i guantoni di Perin.

52′ Altra occasione per Ikone, che che si beve due avversari con una giocata e va alla conclusione in porta, para Perin.

50′ Cross di Venuti da destra in area, allontana il pallone de Ligt.

47′ OCCASIONE GIGANTESCA per la Fiorentina! Torreira pesca Ikone in area che controlla il pallone, salta l’avversario e prova il tiro sul secondo palo centrando in pieno il palo!

45′ La Fiorentina inizia la ripresa con un cambio. Non ce la fa a proseguire Odriozola dopo un contrasto di gioco nei minuti finali del primo tempo, va in campo Venuti. Per la Juventus esce Akè, c’è l’ex viola Cuadrado.

45′ Finisce qui il primo tempo, con la Fiorentina che ha avuto diverse occasioni per andare a segno a differenza della Juventus.

45′ Ci sarà un minuto di recupero.

42′ Primo tentativo di Vlahovic da ex, il suo tiro viene deviato e arriva alla disponibilità di Terracciano.

40′ Torreira prova la giocata in area ma il pallone viene deviato, esce Perin per fare suo il pallone.

38′ Fiorentina che torna a pressare nella metà campo avversaria, la Juventus è costretta a rallentare anche in fase di passaggio.

35′ Bell’aggancio di Saponara che va poi a servire per vie centrali Torreira, la sua conclusione finisce alta.

32′ Fiorentina che ora parte dalla difesa ad impostare la manovra, la Juventus prova ad aggredire.

28′ Altro numero di Ikone con il suo sprint, lo ferma poi Locatelli con la complicità di Pellegrini.

25′ Che opportunità per Ikone! Contropiede gestito dall’esterno viola che arriva a concludere da destra con il diagonale sul secondo palo, il pallone esce di pochissimo.

23′ Ci prova Biraghi dalla sua zolla su calcio di punizione, pallone che si abbassa tardi.

21′ Trascorrono i minuti ma il canovaccio della partita è sempre lo stesso, con la Fiorentina che mantiene sempre il possesso di palla tentando un pressing costante.

17′ Conclusione di Bonaventura parata da Perin! Da notare l’azione pregevole scaturita da una bellissima giocata dello stesso centrocampista a metà a campo e proseguita da Ikone che a destra salta di netto De Sciglio per servire Saponara, ma il suo tiro viene murato dalla difesa bianconera. Su questa respinta è nata la conclusione di Bonaventura.

14′ Occasione per la Fiorentina, con Bonaventura che intercetta un rilancio sbagliato di Perin ma spedisce il pallone alto!

12′ Ci prova Biraghi da lontano, il tiro viene deviato e Perin può far comodamente suo il pallone.

9′ Palleggio avvolgente della Fiorentina, con la Juventus che non può far altro che tentar di rubar palla.

6′ Cerca la porta Saponara, la sua conclusione finisce tra le braccia di Perin.

3′ Avvio con il turbo acceso per la Fiorentina che va a pressare spesso e volentieri sui portatori di palla bianconeri.

1′ Inizia la PARTITA con la P Maiuscola al ‘Franchi’! Forza viola!

Questa sera alle ore 21 la Fiorentina ospiterà al Franchi la Juventus, nella semifinale d’andata della Coppa Italia. Un appuntamento attesissimo, per la partita in sé e per la posta in palio oltre ovviamente che per il ritorno a Firenze di Dusan Vlahovic. Fiorentinanews.com vi permetterà di seguire il match minuto per minuto, attraverso la sua consueta diretta testuale.

