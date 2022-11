La Fiorentina potrà riavere presto Castrovilli…ma non sa quando riavrà Gonzalez

La Fiorentina e Vincenzo Italiano potranno a breve riavere tra i disponibili, il centrocampista Gaetano Castrovilli. Reduce dal grave infortunio al ginocchio sinistro, l’ex Bari è ormai in rampa di lancio e sente la possibilità di poter essere pienamente in gruppo, dopo diversi mesi passati a lavorare da solo prima e parzialmente con la squadra poi.

Ma lo stesso ancora non si può dire per Nicolas Gonzalez. Ancora il club viola non sa quando potrà contare sulle prestazioni dell’argentino, al quale è stata “certificata” la lesione di secondo grado della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Fortunatamente c’è ancora molto tempo prima di ritornare a giocare per il campionato e questo è un elemento favorevole per tutti.